Portugal terminou a segunda jornada dos Mundiais de natação para atletas com Síndrome de Down com oito medalhas. Vicente Pereira garantiu três medalhas de ouro ao longo do dia, no torneio que decorre até sábado em Albufeira.

O nadador do Sporting, que na segunda-feira tinha conseguido um ouro e uma prata, conquistou nas últimas horas os títulos mundiais dos 200 metros livres, 50 mariposa, e da estafeta de 4x100 metros livres, juntamente com Diogo Matos, Diogo Reis e André Pereira.

Na estafeta, o quarteto português nadou em 4.53.00 minutos, fazendo cair o recorde mundial, que estava fixado em 4.55,48 e pertencia à Austrália.

A final dos 100 metros bruços rendeu duas medalhas a Portugal, com João Vaz a conseguir a prata (1.28,89), e Diogo Matos o bronze (1.30,95).

Diana Torres, a única nadadora portuguesa nas finais de hoje, foi medalha de bronze na prova dos 50 metros mariposa, com o tempo de 43,59, que lhe valeu novo recorde naciona.

Na jornada da manhã, a estafeta mista portuguesa de 4x50 metros estilos, formada por Diogo Matos, Filipe Santos, Filipa Reis e Diana Torres, garantiu a medalha de bronze cronometrando 2.49,16 minutos, e ficando atrás da Itália (2.45,19) e do México (2.47,65), medalhas de ouro e prata, respetivamente.

Após dois dias de competição, Portugal soma 14 medalhas, e ocupa a segunda posição no ‘medalheiro’ liderado pela Grã-Bretanha, com 22 subidas ao pódio.