O Mundial de natação, que decorre na Singapura, teve este sábado o penúltimo dia da competição e ficou marcado por vários recordes que foram quebrados.

Nos 800 metros femininos, a norte-americana Katie Ledecky foi a vencedora com 8.05,62 minutos, novo recorde dos campeonatos. A australiana Lani Pallister ficou com a prata e a canadiana Summer McIntosh fechou o pódio.

Destaque para a italiana Simona Quadarella, quarta classificada, que bateu o recorde da Europa com 8.12,81.

Outro recorde caiu nos 200 costas femininos. A portuguesa Camila Rebelo, recorde-se, esteve perto de se classificar para a final, ao ficar no nono lugar, na sexta-feira. A australiana Kaylee McKeown estabeleceu o novo recorde de 2.03,33 minutos, a apenas 19 centésimas do seu recorde mundial. As norte-americanas Regan Smith e Claire Curzan ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.

McKeown fez a dobradinha entre os 100 e os 200 costas. Maxime Grousset, francês, fez também a dobradinha, juntando os 100 mariposa aos 50 mariposa.

A fechar a sessão de finais do penúltimo dia de competição, os Estados Unidos fizeram cair apenas o segundo recorde mundial desta edição (depois de Léon Marchand se impor nos 200 estilos) ao nadarem os 4x100 livres mistos em 3.18,49 minutos.

Jack Alexy, Patrick Sammon, Kate Douglass e Tori Huske venceram a final e conquistaram o primeiro triunfo em estafetas para os norte-americanos. Quebraram, ainda, o recorde que uma estafeta australiana havia fixado em 2023.

No segundo lugar ficou uma estafeta composta pelos russos Egor Kornev, Ivan Girev, Daria Trofimova e Daria Klepikova, que com 3.19,68 estabeleceram um novo recorde europeu. Os franceses Maxime Grousset, Yann le Goff, Marie Wattel e Beryl Gastaldello fecharam o pódio.

Nos 50 mariposa femininos, a norte-americana Gretchen Walsh venceu, a australiana Alexandria Perkins ficou com a prata e a belga Roos Vanotterdijk com o bronze.

Nos 50 livres masculinos, o australiano Cameron McEvoy ficou com o ouro. O britânico Ben Proud (segundo) e o norte-americano Jack Alexy (terceiro) fecharam o pódio.

Os Mundiais de natação pura deste ano, que decorrem na Singapura, terminam no domingo, após quase um mês de competição que juntou todos os desportos aquáticos.