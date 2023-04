O Benfica estabeleceu esta quinta-feira dois novos recordes nacionais nas eliminatórias do campeonato nacional de clubes de natação, no complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras.

Durante a manhã, a estafeta do Benfica, composta por Miguel Marques, Diogo Ribeiro, Diogo Costa e Miguel Nascimento, fixou a melhor marca nacional de sempre nos 4x100 livres, em 03.20,92 minutos, dois centésimos de segundo mais rápido que a anterior marca (3.20,94), que também pertencia aos encarnados.

Já à tarde, as águias bateram o recorde nacional dos 4x100 metros estilos masculinos.

Miguel Nascimento, Diogo Ribeiro, Rafael Mimoso e Diogo Costa nadaram em 03.42,94 minutos, arrebatando o segundo lugar da competição, atrás do Vitória de Guimarães, que, com o ucraniano Andrii Govorov, venceu em 03.42.30.

O anterior recorde nacional dos 4x100 estilos estava na posse da estafeta do Sporting (03.43,87, em julho de 2022).

O Benfica terminou o primeiro dia da competição masculina do campeonato na liderança, com 324 pontos, mais 15 do que o Sporting e mais 61 do que o FC Porto.

Em femininos, também após 18 das 38 provas da competição, os encarnados seguem no primeiro posto, com 316 pontos. Sporting e Fluvial Portuense seguem na segunda e terceira posições, com 307 e 245, respetivamente.

O campeonato nacional de clubes decorre até sexta-feira no Jamor.

Diogo Cancela bate recorde do mundo

Também esta quinta-feira, o nadador português Diogo Cancela bateu o recorde do mundo dos 200 metros mariposa da classe paralímpica S8, ao nadar a distância em 02.15,50 minutos, em Eindhoven, nos Países Baixos.

O nadador do Louzan/Efapel, já com mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris2024, bateu por larga margem o anterior máximo, que pertencia ao polaco Michal Golus, com 2.18,82, mais de três segundos mais lento.

Francisca Martins é a primeira lusa a nadar 200 livres abaixo dos dois minutos

Ainda no Eindhoven Qualification Meet 2023, que decorre até domingo, Francisca Martins, do Foca Quinta da Lixa, tornou-se a primeira portuguesa a nadar os 200 metros livres abaixo dos dois minutos, ao cumprir a distância em 1.19,88 minutos e melhorou a marca que já lhe pertencia.

A nadadora natural de Felgueiras, que no passado fim de semana conquistou os títulos portugueses dos 100, 200 e 400 livres, todos com novos recordes nacionais, foi a quarta classificada.