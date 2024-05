Alexandre Amorim, nadador português, estabeleceu, este domingo, novo recorde nacional de 50 metros bruços, depois de registar um tempo de 28,07 segundos.

A marca foi alcançada no Troféu Internacional de Gijón, em Espanha, com o atleta do V. Guimarães a bater uma marca que já era dele, 28,10 segundos no Open de Portugal.

A representar a Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), que liderou a competição, Alexandre Amorim venceu a prova dos 100 metros bruços, com 01.02,88 minutos, tempo recorde neste troféu.