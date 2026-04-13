Os atletas da Rússia e Bielorrússia vão voltar a poder competir nas provas de natação em igualdade com os atletas das restantes nacionalidades. A bandeira e o hino destas nações, que estavam inicialmente banidos, voltam agora a ser permitidos pela World Aquatics.

«Os atletas seniores com nacionalidade desportiva bielorrussa ou russa poderão disputar os eventos da World Aquatics da mesma forma que os representantes de outras nacionalidades, com os seus equipamentos respetivos, bandeira e hino», informou, em comunicado, a Federação Internacional de Natação.

Nadadores russos e bielorussos tinham sido banidos da competição em 2022, aquando da invasão russa à Ucrânia, auxiliada pela Bielorrússia, que sucedeu na guerra entre os dois países.

Em 2023, os atletas de ambas as nações voltaram a poder competir nas provas de natação, mediante algumas condições, nomeadamente um atleta por prova e sem identificação do próprio país.

«Estamos decididos a assegurar que as piscinas e as águas abertas vão continuar a ser lugares onde atletas de todas as nacionalidades podem reunir-se numa coexistência pacífica», afirmou Husain Al Musallam, presidente da World Aquatics.

Mesmo podendo competir sem restrições e em representação dos próprios países, os atletas russos e bielorrussos continuam a estar debaixo de algumas regras, como serem submetidos a quatro exames antidoping antes das competições, bem como a análise dos antecedentes dos atletas.