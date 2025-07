As provas de natação terminaram neste domingo, no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra, com o grande destaque a ir para a estafeta feminina do Sporting, que bateu o recorde nacional dos 4x100 metros estilos.

O quarteto leonino formado por Maelie Fonseca, Margarida Nunes, Maria Moura e Anna Fomina terminou a prova em 4.14,99 minutos, retirando mais de um segundo ao anterior máximo, de 4.16,23, que tinha sido fixado pelo Clube Natação da Amadora em 2009.

O Benfica, segundo classificado, com 4.17,55 minutos, e o Algés e Dafundo, terceiro, com 4.24,72, fecharam o pódio da 41.ª e derradeira prova dos Nacionais. Isto num dia em que Ana Pinho Rodrigues venceu nos 100 metros livres, rumo à quarta medalha de ouro em Coimbra.

No que toca aos 200 metros mariposa, Kevins Apseniece e Maria Moura evidenciaram-se, com marcas de 1.59,30 e 2.12,78 minutos, respetivamente. Ricardo Matias Santos e Rita Barros Frischknecht destacaram-se nos 200 costas, com 1.59,61 e 2.18,03.

Diogo Ramos Lebre venceu nos 100 livres, com 51,07 segundos. Diogo Cardoso foi o mais rápido nos 800 livres, com 8.20,84 minutos. Já Mariana Mendes saiu por cima nos 400 estilos, com 5.02,96 minutos.

O Benfica foi o clube com mais pódios (29) e títulos seniores (11). Segue-se o Sporting com com 10 cetros em 20 medalhas. Algés e Dafundo fecha o pódio, com cinco em 11.

Ao longo do quatros dias de competição foram batidos novos máximo nacionais em estafeta feminina de 4x100 metros estilos (sénior), nos 50 metros e 100 metros costas (juvenis A), e na estafeta mista de 4x100 estilos (juvenis A) e nos 100 bruços (juniores 18),

A natação adaptada também contou com máximos renovados. Desta feita nos 50 metros costas e 50 mariposa masculinos, bem como nos 100 costas, 50 mariposa e 200 estilos femininos.

Estas provas marcaram o fim da época de natação a nível nacional. Por outro lado, os Mundiais da modalidade,que decorrem até 03 de agosto, em Singapura, começaram este domingo. Camila Rebelo, Diana Durães, Diogo Ribeiro e Francisca Martins e Mafalda Rosa são os representantes portugueses na competição.