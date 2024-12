Na véspera de Natal, o Benfica abriu portas a pessoas carenciadas para uma consoada mais feliz. O clube promoveu ações de solidariedade em várias Casas do clube - em Abrantes, Newark, Vendas Novas, Vila Nova de Gaia e Viseu.

Este «movimento solidário», como lhe chama o clube, estendeu-se também ao Estádio da Luz, a principal casa do emblema lisboeta. Numa consoada com cerca de 120 pessoas, marcaram presença o presidente do Benfica, Rui Costa e o presidente Executivo da Fundação, Carlos Moia.

Esta ação foi levada a cabo em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e a Comunidade Vida e Paz, acrescenta o clube.