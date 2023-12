Liam Alves, filho de Marcelo, cresceu a ver Cristiano Ronaldo a jogar no Real Madrid e nunca esqueceu o internacional português que, neste Natal, também não esqueceu o filho do atual lateral do Fluminense.

«Muito obrigado Cris, eu te adoro. Você é o meu ídolo, escreveu o pequeno Liam», nas redes sociais, a agradecer a camisola do Al Nassr que lhe foi oferecida pelo internacional português.