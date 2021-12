Os adeptos do Estrela atiraram dezenas de bonecos de peluche para o relvado do Estádio José Gomes esta segunda-feira, ao intervalo do jogo com o Desp. Chaves, numa iniciativa de solidariedade promovida pelo clube já habitual noutros países, como nos Países Baixos, mas inédita em Portugal.

A iniciativa partiu do clube da Amadora que convidou os adeptos a trazerem um peluche na compra de um bilhete, oferecendo outro em troca. A iniciativa teve adesão dos adeptos e da claque «Magia tricolor» e, ao intervalo do jogo, o relvado ficou mais colorido com as dezenas de peluches que foram arremessados para o terreno de jogo e depois recolhidos pelos funcionários do clube, com o objetivo de os distribuir pelas crianças mais carenciadas da Amadora.

Na bancada estava estendida uma mensagem a condizer com a nobre iniciativa: «O Natal tem que ser todos os dias».