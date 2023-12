Erling Haaland recorreu à inteligência artificial para vestir-se de Pai Natal e pousar para uma fotografia natalícia, acompanhado com o troféu da Liga dos Campeões que o Manchester City conquistou no final da última temporada.

«Ho, ho, ho! O Natal chegou. Espero que vocês se possam divertir com os vossos entes queridos», escreveu o avançado numa publicação nas redes sociais em que o avançado de 22 anos, melhor marcador da Premier League, com 15 golos em 14 jogos, aparece de barbas e vestido de Pai Natal.

O avançado norueguês falhou a final do Mundial de Clubes, devido a uma lesão no pé, mas pode voltar à ação já na próxima quarta-feira, no Boxing Day da Premier League, num jogo em que o Manchester City vai defrontar o Everton.

ℍ𝕆 ℍ𝕆 ℍ𝕆 Christmas is here! 🎄

Hope you can enjoy it with your loved ones 🎅🏻 pic.twitter.com/3MGuKV9i5W