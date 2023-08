Natanael teve um papel decisivo na vitória do Avaí frente ao Criciúma (1-0), no segundo escalão do futebol brasileiro.

O avançado fez o cruzamento que provocou o autogolo do Criciúma e emocionou-se ao recordar o filho que faleceu recentemente, com quatro anos, na sequência de um engasgamento em casa.

Veja a dedicatória emocionada de Natanael: