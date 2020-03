Douglas Costa regressou ao Brasil devido ao surto do novocoronavírus, Covid-19, que afetou pelo menos três jogadores da Juventus: Rugani, Matuidi e Dybala.



O extremo brasileiro, porém, decidiu ir para um resort de luxo em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, com a namorada, a modelo Nathalia Félix.



O jogador e a namorada têm partilhado várias fotografias dessas mini-férias e estão a ser confrontados com críticas face a um comportamento que não se adequa com o desejado nesta fase de propagação do novo coronavírus à escala mundial.