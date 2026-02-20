«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Nathan de Cat, o pilar do Anderlecht com 17 anos

Idade: 17 anos (19/07/2008)

Posição: Médio defensivo/Médio centro

Clube: Anderlecht

Pé preferencial: Direito

País: Bélgica

Com apenas 17 anos de idade, Nathan de Cat já é um dos grandes pilares da equipa do Anderlecht e possivelmente a maior pérola do futebol belga da atualidade. Foi promovido ainda na época passada à equipa principal, após mostrar qualidade na equipa B, na qual se estreou com apenas 15 anos. Esta temporada, ainda com idade de júnior de primeiro ano, é já uma das referências de um dos clubes com maior história da Bélgica. Conta com 33 jogos, cerca de 2500 minutos, tendo marcado dois golos e assistido para outros dois.

Nascido em 2008, fez toda a sua formação no Anderlecht, sendo da geração belga que foi eliminada por Portugal nos 16-avos de final do Mundial sub-17 de 2025. Curiosamente, no Mundial, o jovem médio só fez mesmo essa partida contra a Seleção Nacional, pois o seu clube não o dispensou para os jogos da fase de grupos, devido à importância dele na equipa. Participou também no Euro Sub-17, no qual foi titular em todos os jogos.

Pontos fortes: físico, duelos, desarme, pressão, passe, técnica

Nathan pode jogar como médio defensivo, sendo o pivot mais recuado num 4-3-3, como jogou na seleção, ou ser médio centro num meio campo a dois, como tem sido mais habitual no Anderlecht esta época. Para um jogador de apenas 17 anos que está na sua primeira temporada de futebol sénior regular, demonstra já uma maturidade tática e um sentido posicional muito bom, apresententando uma ocupação inteligente dos espaços, com e sem bola.

É um jogador alto (1,92 metros) e robusto, muito forte fisicamente no duelo físico e no choque, o que se traduz na capacidade de contribuir com muitas recuperações de bola. Mostra ser também um jogador forte na pressão e que tem um bom raio de ação, especialmente sem bola.

Do ponto de vista da construção, é um jogador que joga quase sempre a um, dois toques, e que traz muitas mais-valias à sua equipa. Podemos mesmo considerar essa as suas principais características: tecnicamente é um jogador muito bom, com destaque para o primeiro toque/receção, a facilitar sempre o próximo movimento e a qualidade do passe aos três níveis - curto, médio e longo -, sendo um jogador que apresenta uma qualidade muito acima da média nesse momento. Mostra também alguma qualidade em progressão com bola, mas reitera-se que a sua preferência é a de maioritariamente usar o passe para fazer a bola progredir.

Pontos a melhorar: chegada à área, jogo aéreo

No que toca aos pontos nos quais o seu jogo tem de crescer, destacam-se alguns momentos específicos, como as disputas em jogo aéreo, sendo um jogador que apesar da sua altura e restantes atributos físicos, tem uma taxa relativamente baixa de duelos ganhos pelo ar. Outro ponto em que poderá crescer é na capacidade de chegar a zonas mais adiantadas do terreno e ser um maior contribuidor na fase de criação ou até mesmo na finalização.

Tem se revelado mais um jogador de contribuir na primeira fase de construção, de ficar a garantir equilíbrios defensivos e apenas pontualmente aparece mais na zona de último terço, na qual também pode fazer a diferença, como mostrado pela boa assistência no jogo da taça frente ao Antuérpia, com um cruzamento muito bom, após aparecer para dar superioridade numérica no corredor esquerdo.

Potencial:

O Anderlecht é uma equipa muito jovem, com uma média de idades de apenas 24,3 anos, e que tem outros jovens com qualidade, como por exemplo o seu parceiro do meio-campo Nathan Saliba, Mario Stroeykens ou Nilson Angulo, que saiu agora em janeiro para o Sunderland, da Premier League. Mas de Cat é um talento diferenciado dos demais, no clube que há cerca de uma década também deu palco a um jovem Tielemans.

Já se fala do interesse de alguns dos principais clubes europeus, como o Borussia Dortmund ou o Bayern Munique, que segundo os media da Alemanha e Bélgica têm na mira o jovem médio com um dos principais alvos para 2026/27. Pela sua maturidade em campo e características físicas e técnicas, perspetiva-se a de Cat uma carreira brilhante e podemos, num espaço de cinco ou dez anos, estar a falar de um dos melhores médios do futebol europeu da sua geração.