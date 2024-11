Em Zurique, a Suíça empatou com a Sérvia 1-1, numa partida a contar para a quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

Com o benfiquista Amdouni a titular, foi mesmo o avançado de 23 anos que abriu o marcador à passagem do minuto 78, mesmo depois de antes Mitrovic ter falhado uma grande penalidade para a Sérvia. Um excelente remate em arco do jogador do Benfica.

Mas o conjunto helvético não conseguiu segurar a vantagem. Ao minuto 88, Aleksa Terzic empatou para os sérvios.

O empate no final do jogo veio confirmar a descida de divisão da Suíça. Na próxima edição da Liga das Nações, vão jogar na divisão B.