Itália e França apuraram-se esta quinta-feira para os quartos de final da Liga das Nações.

A Itália venceu na Bélgica por 1-0, na quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

A seleção italiana vinha de uma goleada frente a Israel na última jornada disputada da Liga das Nações e precisava apenas de um empate para confirmar o apuramento para os quartos-de-final da prova.

Com uma Bélgica quase desesperada por pontos para fugir aos lugares de despromoção, acabou por ser a Itália, por intermédio de Sandro Tonali, a abrir o marcador. Boa jogada pela direita da squadra azzurra a contar com alguma confusão na área belga, fez a bola a sobrar para o médio do Newcastle atirar para o fundo das redes. Foi o primeiro golo de Tonali depois de regressar da suspensão da qual foi alvo por estar envolvido com apostas ilegais.

Zeno Debast, central do Sporting, foi titular na equipa dos «Diabos Vermelhos», acabou por fazer uma das poucas tentativas para tentar remediar o inevitável: a luta pela manutenção na liga A. A derradeira oportunidade da Bélgica aconteceu a cerca de 10 minutos do final do encontro mas Wout Faes atirou em cheio no poste.

A vitória italiana concretizou-se e os comandados por Luciano Spalletti estão na próxima fase da competição, e têm quase o primeiro lugar do grupo garantido.

Para que isso não aconteça, é preciso que a França, que empatou 0-0 com Israel vença os italianos por dois golos de diferença e marcar pelo menos três.

No outro jogo do grupo, num Stade de France meio vazio, as tensões estavam elevadas devido aos últimos confrontos envolvendo adeptos de Israel. Sem a estrela da companhia, Mbappé, os gauleses estiveram quase sempre por cima do encontro.

O empate bastava para garantir os quartos-de-final, mas a vitória era necessária para lutar pelo primeiro lugar do grupo. Contra os objetivos franceses, trabalhou, e de que maneira, o guarda-redes israelita Daniel Peretz. O guardião que representa o Bayern Munique foi uma muralha intransponível, quer para o cabeceamento de Kolo Muani na primeira parte ou com uma defesa incrível face à tentativa de Zaïre-Emery já na segunda metade do encontro.

No final, o resultado ficou mesmo por um nulo. Mesmo assim, a França segue em frente, já Israel está condenado à despromoção à Liga B da Liga das Nações.