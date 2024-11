Depois de na última temporada ter participado na Liga B e subido de divisão para a Liga A, a seleção nacional feminina conheceu esta quinta-feira os adversários da edição da competição de 2025.

Pela frente, as Navegadoras vão ter nada mais nada menos que as atuais Campeãs do Mundo, a Espanha. Mas os colossos do futebol europeu não terminam por aqui, também no grupo de Portugal estará a seleção da Inglaterra, campeã europeia em título. O grupo fica fechado com a seleção da Bélgica.

De recordar que a seleção nacional feminina está também na luta por um lugar no Europeu de 2025. Tem pela frente um play-off frente à Chéquia, o primeiro jogo será a 29 de novembro.