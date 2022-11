O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, apontou culpas a Vladimir Putin pela queda do míssil na Polónia, que fez dois mortos, mesmo tendo sido «provavelmente causada» por um míssil ucraniano.

«A nossa análise preliminar sugere que o incidente foi provavelmente causado por um míssil de defesa aérea ucraniano disparado para defender o território ucraniano contra ataques de mísseis de cruzeiro russos. Mas deixem-me ser claro: isto não é culpa da Ucrânia», começou Stoltenberg por dizer aos jornalistas em conferência de imprensa.

O líder da Aliança não poupou nas palavras no momento de culpar Vladimir Putin: «A Rússia tem a responsabilidade final, porque continua a guerra ilegal contra a Ucrânia».

Jens Stoltenberg adiantou ainda que a Aliança não tem «indicação de que se tratou de um ataque deliberado» ou de que «a Rússia está a preparar ações militares contra a NATO».

Leia mais no site da CNN Portugal.