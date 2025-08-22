Nazinho
Nazinho é reforço do Betis, Sporting faz encaixe
Lateral esquerdo tem acordo para representar o clube da Liga Espanhola
Flávio Nazinho é reforço do Betis.
Como escreveu Fabrizio Romano, e entretanto confirmou o Maisfutebol, o lateral esquerdo tem acordo para assinar contrato com o clube da Liga Espanhola, numa transferência que rende ao Cercle Brugge um valor de seis milhões, mais bonus por objetivos.
O Sporting esfrega as mãos de contente. É que a SAD leonina tem direito a receber 15 por cento de uma futura transferência, o que significa que Nazinho ainda rende 900 mil euros.
