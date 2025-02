Está prestes a acontecer uma das maiores trocas da história da NBA. Senão a maior. E mais surpreendente: os Dallas Mavericks e os Los Angeles Lakers acordaram a ida de Luka Doncic para os Lakers, com Anthony Davis a fazer o caminho inverso, segundo noticiou a ESPN, na madrugada deste domingo.

O acordo, que envolve também mais jogadores e os Utah Jazz, prevê a ida de Maxi Kleber e de Markieff Morris com Doncic de Dallas para Los Angeles. Já os Mavericks, além de Davis, vão contar com Max Christie e uma escolha da primeira ronda do «draft» de 2029.

Para os Jazz ruma Jalen Hood-Schifino (LA Lakers) e as segundas escolhas do «draft» de 2025 dos LA Clippers e dos Mavericks.

«Este acordo foi feito na sombra (…). Doncic, Davis, LeBron James, jogadores e treinadores, muitas pessoas dos dois lados não tinham ideia de que isto ia acontecer. Posso dizer com certeza de que LeBron James não tinha ideia, Davis não tinha ideia, Doncic ainda está atordoado com esta troca», referiu Shams Charania, da ESPN.

Na rede social X, LeBron James reagiu a uma publicação da CBS Sports sobre a troca e não escondeu aparente surpresa. «Uma mentira!!!», escreveu. Também Dirk Nowitzki, figura do último título para Dallas, em 2011, se mostrou surpreendido com as informações das últimas horas.

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

😳 — Dirk Nowitzki (@swish41) February 2, 2025

Segundo a ESPN, citando fontes da liga, as conversas para as trocas foram iniciadas por Dallas há alguns dias e que os Mavericks estavam dispostos a uma movimentação por Doncic, devido a questões físicas, associadas à falta de disciplina com a sua dieta e condição física, que segundo fontes da equipa eram fatores determinantes em questões relacionadas com lesões.

Doncic, de 25 anos, chegou aos Dallas Mavericks oriundo do Real Madrid em 2018 e foi sendo sucessivamente figura na equipa, que na época passada chegou à final da NBA. Davis, de 31 anos, chegou aos Lakers em 2019/20, vindo dos New Orleans Pelicans, tendo nessa primeira época conquistado o título, ao lado de LeBron James e companhia.