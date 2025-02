Horas depois de a «bomba» ter sido lançada na imprensa norte-americana, a confirmação oficial por parte dos Dallas Mavericks: o basquetebolista esloveno Luka Doncic sai rumo aos Los Angeles Lakers e, como troca, Anthony Davis chega aos Mavs.

«O Dallas Mavericks anunciou hoje [ndr domingo] que adquiriu o dez vezes All-Star Anthony Davis, o armador Max Christie e uma escolha de primeira rodada de 2029 do Los Angeles Lakers em troca do armador Luka Dončić, do ala/centro Maxi Kleber e do ala/centro Markieff Morris. Como parte do acordo de três equipes, o Utah Jazz adquire o armador Jalen Hood-Schifino e uma escolha de segunda rodada de 2025 de Los Angeles e uma escolha de segunda rodada de 2025 de Dallas», informam os Mavs, em comunicado no seu sítio oficial, este domingo.

«Somos gratos ao Luka, gratos pelos seus esforços durante o seu tempo connosco. Ele ajudou a construir esta equipa e foi parte integrante do sucesso ao longo dos anos, incluindo a nossa recente campanha até às finais da NBA, junto com o Maxi e com o Markieff, vozes veteranas igualmente valorizadas em toda esta equipa», referiu o diretor geral dos Mavs, Nico Harrison, citado no comunicado do clube. «Este é um novo capítulo e estamos entusiasmados por receber o Anthony e o Max no grupo», acrescentou.

Doncic, de 25 anos, chegara aos Dallas Mavericks oriundo do Real Madrid em 2018 e foi sendo sucessivamente figura na equipa, que na época passada chegou à final da NBA. Davis, de 31 anos, estava nos Lakers desde 2019/20, oriundo dos New Orleans Pelicans, tendo nessa primeira época conquistado o título, ao lado de LeBron James e companhia.