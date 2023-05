Ja Morant voltou a ser notícia pelas piores razões. Em menos de dois meses, a estrela dos Grizzlies, voltou a surgir num direto do Instagram com uma arma na mão e foi suspenso de todas as atividades da equipa de Memphis.



O base assumiu o erro e emitiu um comunicado a pedir desculpa.



«Sei que desapontei muitas pessoas que me apoiaram. Isto é uma jornada e eu reconheço que tenho muito trabalho para fazer. As minhas palavras não significam muito neste momento, mas responsabilizo-me totalmente pelas minhas ações. Estou empenhado em continuar a trabalhar em mim», referiu, num comunicado divulgado pela ESPN.



O comissário da NBA, Adam Silver, comentou o incidente (mais um) a envolver Ja Morant, à margem da lotaria do draft da NBA.



«Uma suspensão de oito jogos foi muito séria e ele pareceu-me levar isso muito a sério. Conversámos durante muito tempo não só sobre as consequências que poderia ter para a sua carreira, mas também sobre questões de segurança», referiu, citado pelo site «ClutchPoints».



«Fiquei com a sensação de que ele estava a levar o assunto incrivelmente a sério. Honestamente, fiquei chocado quando vi o vídeo esta semana. Está a decorrer uma investigação e vamos ver exatamente o que aconteceu, mas estamos a assumir o pior. Vamos descobrir exatamente o que aconteceu», acrescentou.