NBA: Al Horford deixa os Celtis e abre espaço para Neemias
Poste de 39 anos junta-se a Stephen Curry e Jimmy Butler nos Golden State Warriors
Neemias Queta acaba de ganhar mais espaço nos Boston Celtics. O poste português, que parte para a quinta temporada da NBA, subiu ainda mais na hierarquia depois da saída de Al Horford.
O poste de 39 anos, que representou os Boston Celtics durante as últimas quatro temporadas, reforçou os Golden State Warriors. Campeão da NBA em 2024 pelos Celtis, juntamente com Neemias, Al Horford era jogador livre e optou por juntar-se a Stephen Curry e Jimmy Butler na Califórnia.
A saída e o destino já estavam já estavam praticamente certos, eis que Shams Charania, especialista de mercado da NBA, avançou que o poste assinou um contrato de longa duração com os campeões de 2022.
Assim, apesar de Neemias e Horford poderem também jogar juntos, a saída do internacional pela República Dominicana significa menor competição na luta por minutos para o português.
BREAKING: Free agent Al Horford has committed to a multi-year deal with the Golden State Warriors, agent Jason Glushon tells ESPN. After seven of the past nine years in Boston and winning the 2024 title, Horford will enter his 19th NBA season as the Warriors' starting center. pic.twitter.com/xQTv2TjKeF— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2025