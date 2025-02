O vencedor do concurso de triplos da edição 2025 do fim de semana All Star da NBA, realizado em San Francisco, foi Tyler Hierro, base dos Miami Heat, que somou 24 pontos na ronda final, superando Darius Garland (Cleveland Cavaliers) e Buddy Hield (Golden State Warriors).

Só que Stephen Curry, que venceu o concurso de triplos em duas ocasiões (2015 e 2021), também estava na arena e, já se sabe, com ele não há limites no que toca a lançamentos exteriores.

O maior triplista da história da NBA, com mais de 3700 convertidos, encestou uma bola lançada do meio-campo e de costas para a tabela, mostrando a Kevin Durant como se faz.

Veja por si mesmo: