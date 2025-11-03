NBA
VÍDEO: Reaves é o primeiro da história a assistir um «alley oop» para pai e filho
Jogador dos Los Angeles Lakers completou o feito na última madrugada frente aos Miami Heat
Austin Reaves, jogador dos Los Angeles Lakers, conseguiu realizar um feito único na história da NBA, ao tornar-se no primeiro de sempre a assistir um «alley oop» para pai e filho.
O basquetebolista, de 27 anos, assistiu Bronny James para um «alley oop» na vitória diante dos Miami Heat (130-120), na última madrugada. Anteriormente já tinha feito o mesmo para Lebron James, o pai de Broony.
Os Los Angeles Lakers são terceiros classificados na conferência oeste, com um registo de cinco vitórias e duas derrotas, atrás dos San Antonio Spurs (5-1) e dos campeões Oklahoma City Thunder ainda invictos (7-0).
