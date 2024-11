Na 11.ª ronda de jogos da NBA, na madrugada deste domingo, os Cleveland Cavaliers voltaram a vencer, desta vez frente aos Brooklyn Nets. Depois de ter estado a perder por 14 pontos, a equipa de Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland, Jarret Allen e companhia, conseguiu dar a volta ao resultado no último quarto e acabou por sair com a vitória por 105-100.

O maior destaque foi o poste dos Cavs que terminou o encontro com 23 pontos, 16 ressaltos e quatro roubos de bola. Donovan Mitchell e Darius Garland ficaram ambos na casa dos 20 pontos no final da partida.

Com este resultado, os Cavaliers estão agora a duas vitórias de igualar a maior sequência na história da franquia. A equipa já somou 13 vitórias seguidas três vezes, todas com o ícone da franquia LeBron James ao serviço do clube. A última vez que isso aconteceu foi de 11 de novembro a 6 de dezembro de 2017. No entanto, os Cavs ainda estão distantes do recorde de maior número de vitórias consecutivas na abertura da liga, que pertence aos Golden State Warriors de 2015-2016, que venceram os primeiros 24 jogos de forma consecutiva.

Nos outros encontros da noite, destaque para a segunda vitória da época para os Utah Jazz, que derrotaram os Santo Antonio Spurs por 111-110.

Apesar da exibição incrível de Viktor Wembanyama (24 pontos, 16 ressaltos e sete derrames de lançamento), os Jazz conseguiram superiorizar-se à equipa do francês, com Lauri Markkanen (20 pontos, seis ressaltos e quatro assistências) e Collin Sexton (23 pontos e quatro ressaltos) a apresentarem-se como os principais protagonistas para o desfecho do encontro. Neste sentido, a equipa de Utah somou a segunda vitória da temporada, depois de terem começado com um registo de seis derrotas consecutivas. Já os Spurs somaram a sexta derrota da época e têm agora um registo de 4-6.

Além disso, não esquecer também os embates entre Chicago Bulls (4-6) e Atlanta Hawks (4-7), e Toronto Raptors (2-8) e Los Angeles Clippers (6-4).

Os Bulls deslocaram-se a Atlanta para vencerem os Hawks por 125-113, consumando o quarto triunfo da época, já os Raptors, vão-se afundando cada vez mais na tabela depois de perderem por dois pontos frente aos Clippers num encontro que terminou 103-105 para a equipa de Los Angeles.