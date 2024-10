Depois de três vitórias a abrir a temporada regular da NBA, os Los Angeles Lakers somaram nesta quarta-feira a segunda derrota seguida.

Em Cleveland, a equipa californiana perdeu por 134-110, numa noite especial marcada pelo reencontro dos Cavaliers com o seu filho pródigo LeBron James e Bronny James, nascido naquela cidade quando o pai jogava nos Cavaliers há 20 anos.

Bronny acabou por assinalar a noite com os primeiros dois pontos da carreira na NBA, tendo assistido também em duas ocasiões. Depois do feito inédito - pai e filho a jogarem lado a lado - esta foi a primeira vez na história da NBA que pai e filho marcaram no mesmo jogo.

Ainda assim, foram os Cavs - que seguem invencíveis nesta temporada (5-0) - que levaram a melhor no fim do encontro, numa partida em que o poste dos Cavaliers, Jarret Allen, chegou aos 20 pontos e 17 ressaltos. Do lado dos Lakers, Lebron James foi a já habitual evidência, ao anotar 26 pontos.

Quem também deu seguimento à boa sequência de abertura foram os Oklahoma City Thunder, que venceram os San Antonio Spurs por 104-95, somando a quarta vitória consecutiva. Os OKC com Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander e Luguentz Dort souberam impedir o francês Victor Wembanyama, que não foi além dos seis pontos no encontro. Os Spurs tiveram assim o terceiro desaire na temporada.

Por outro lado, os Detroit Pistons somaram o primeiro triunfo da época frente aos Philadelphia 76ers. Num jogo que terminou 105-95 para a equipa da casa, a primeira escolha do draft em 2021, Cade Cunningham, liderou o conjunto ao anotar 22 pontos, cinco assistências e sete ressaltos e tirou os Pistons do último lugar da tabela.

Lugar esse, ocupado pelos Toronto Raptors, que perderam mais uma vez, desta feita frente aos Charlotte Hornets, que chegaram às duas vitórias na temporada. Já a equipa do Canadá soma a quarta derrota na época, a terceira consecutiva.

Um dos principais protagonistas desta madrugada foi mesmo Karl Anthony Towns, que levou os NY Knicks à vitória sobre os Miami Heat com uma tremenda exibição: 44 pontos e 13 ressaltos. Do outro lado, os 34 pontos de Tyler Herro não foram suficientes para impedir a segunda derrota da equipa da Florida. Heat e Knicks encontram-se com o mesmo registo esta temporada (2-2).

Nos outros jogos da noite, os Washington Wizards venceram os Atlanta Hawks (133-120), e os Brooklyn Nets bateram os Memphis Grizzlies (119-106). Já os LA Clippers foram derrotados pelos Portland Trail Blazers (105-106), e os Chicago Bulls venceram os Orlando Magic por 102-99.

Por último, os Golden State Warriors e os New Orleans Pelicans encontraram-se pela segunda noite consecutiva e o desfecho foi igual, com os Pelicans a saírem derrotados em casa pelos californianos (104-89) liderados por Buddy Hield, sem Stephen Curry.