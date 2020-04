Uma das camisolas utilizadas por Michael Jordan nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, foi vendida esta terça-feira, em leilão, por 200 mil euros.

O leilão, organizado pela casa de leilões Robert Edward, especializada na venda de objetos raros ligados ao basquetebol e baseball, abriu a venda, no início do mês, com um preço base de 25 mil dólares, mas, em poucos dias o preço disparou e foi agora adjudicada por 216 mil dólares (cerca de 200 mil euros).

Trata-se de uma camisola autografada pelo antigo jogador dos Chicago Bulls e que terá sido utilizada nos jogos contra a Argentina, Lituânia, Canadá e, na final, contra a Croácia.

O proprietário anterior da camisola acabou por fazer um belo encaixe, uma vez que tinha adquirido a camisola, em 2013, por 53,325 dólares, menos de 50 mil euros.