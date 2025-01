Os Chicago Bulls anunciaram que a camisola número 1 de Derrick Rose será oficialmente retirada a partir da temporada 2025-26 da NBA, reconhecendo assim a sua carreira e a contribuição histórica para a franquia.

O base natural de Chicago torna-se assim o quinto jogador dos Bulls a receber esta homenagem, juntando-se a Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) e Scottie Pippen (33).

Derrick Rose foi a primeira escolha do draft de 2008 e, com a camisa dos Bulls, foi o MVP (jogador mais valioso) mais jovem da história da liga, ao vencer o prémio em 2011, com 23 anos.

Na temporada seguinte, uma lesão gravíssima no joelho mudou para sempre a carreira do base, que nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível. A 26 de setembro de 2024, anunciou a reforma da NBA, com 35 anos.

Em oito temporadas com os Bulls, Derrick Rose foi Rookie do ano, MVP, três vezes All-Star e uma vez eleito para a equipa ideal da temporada.

A cerimónia de homenagem ocorrerá durante a próxima época, com mais detalhes a serem anunciados posteriormente.

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA