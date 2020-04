Dennis Rodman, antiga estrela dos Chicago Bulls, está preocupado com o estado de saúde do amigo Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte que, segundo rumores que chegam daquele país, pode estar à beira da morte.

Sabe-se pouco da vida interna da Coreia do Norte, mas as últimas notícias davam conta que o ditador, de 36 anos, foi submetido a uma operação cardiovascular que não terá corrido como o esperado. A ausência do «grande líder» em algumas das celebrações mais importantes do país deram força aos rumores de que Kim Jong-Un pode estar mesmo a morrer.

«Espero que seja só um rumor que o marechal Kim Jong-Un esteja doente. Espero ter notícias brevemente», disse Rodman ao canal TMZ. O antigo basquetebolista estabeleceu uma relação próxima com o presidente da Coreia do Norte entre 2013 e 2014 quando levou um grupo de jogadores norte-americanos a disputar um jogo em Pyongyang com a presença do «querido líder», como também é conhecido o líder da Coreia do Norte.

Desde então, Rodman tem sido um destacado interlocutor na diplomacia entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. «Ainda há muito trabalho a fazer entre os dois países. Se ele não estiver bem, rezo para que recupere rapidamente, para que os meus amigos, o presidente Donald Trump e o marechal Kim, possam prosseguir as negociações para a paz», destacou ainda o excêntrico antigo jogador.