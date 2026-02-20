Os Sacramento Kings podem até ser a pior equipa da NBA da atualidade (apenas 12 vitórias conquistadas em 57 jogos), mas isso não quer dizer que não haja talento no plantel liderado por Doug Christie.

Durante o jogo com os Orlando Magic, o poste francês Maxime Raynaud protagonizou um dos momentos altos da temporada, ao converter um lançamento tentado já atrás da tabela. E ainda sofreu falta pelo meio!

Um momento que serviu de escape à derrota expressiva dos Kings por 131-94, a 15.ª seguida na Liga, um novo máximo em toda a história da franquia.

Veja o momento: