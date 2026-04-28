O jogo entre os Denver Nuggets e os Minnesota Timberwolves terminou com o triunfo da equipa da casa, por 125-113, ainda que um dos destaques tenha ficado guardado para... a mascote da equipa.

A cerca de dez metros de altura e em cima de uma escada, colocada na zona do meio-campo, a mascote colocou-se de costas para o cesto e começou a tentar acertar um «triplo» do outro mundo. Certo é que as câmaras captaram o momento, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Assista aqui ao momento: