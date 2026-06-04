NBA
Há 1h e 6min
INSÓLITO: adepto invade "quadra" para tirar uma foto com Wembanyama
Primeiro jogo das finais da NBA esteve interrompido por alguns momentos devido a esse incidente
JR
Primeiro jogo das finais da NBA esteve interrompido por alguns momentos devido a esse incidente
JR
Os New York Knicks venceram, na madrugada desta quinta-feira, o primeiro jogo das finais da NBA, na casa dos San Antonio Spurs, por 105-95.
O encontro disputado no Texas ficou igualmente marcado por uma invasão de campo de um adepto, no último período, para tirar uma fotografia com o astro francês Victor Wembanyama, dos Spurs.
As forças de segurança agiram prontamente e, pouco depois, a partida prosseguiu normalmente.
Os Knicks estão em vantagem nas finais da NBA. A equipa de Nova Iorque procura conquistar um título que lhe foge há mais de cinco décadas.
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