John Amaechi foi um basquetebolista britânico que atuou alguns anos na NBA. Em 1995/96, época em que Michael Jordan conquistou o quarto de seis anéis de campeão, Amaechi atuava nos Cleveland Cavaliers e chegou a defrontar a estrela maior.

«Não me lembro dele naquele jogo e isso foi porque eu tinha medo de olhar para ele», admitiu em declarações à BBC Radio 5.

Amaechi, hoje com 49 anos, é psicólogo e abordou o caráter ultra-competitivo de Jordan que é retratado no documentário «The Last Dance» e que fazia com que por vezes desrespeitasse os colegas e partisse para cima deles, como aconteceu um dia com Steve Kerr.

«Não precisamos de ser idiotas para sermos brilhantes», abordou. John Amaechi não viu o documentário e diz que nunca ouviu diretamente queixas sobre os métodos de Jordan para com os companheiros, mas acredita que o retrato que foi passado dele é prejudicial a uma equipa onde a excelência é norma para maioria dos integrantes. «Jordan diz que ganhar tem um preço e que a liderança também. Eu digo que sim: a excelência tem um preço, mas essa fatura não tem de incluir os trauma de quem nos acompanha no percurso.»

No documentário, Jordan diz ter desafiado colegas que não queriam ser desafiados e que isso contribuiu para que os Chicago Bulls fossem ainda mais competitivos. «Ganhei esse direito», sustenta.