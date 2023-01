LeBron James tornou-se no segundo basquetebolista a ultrapassar os 38 mil pontos na história da NBA.

A estrelas do Los Angeles Lakers assinou 35 pontos na derrota frente aos Philadelphia 76ers por 112-113 e chegou aos 38.024 pontos: à frente dele está o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que também brilhou com a camisola dos Lakers e encerrou a carreira com um total de 38.387 pontos.

LeBron chegou à NBA em 2003 pela porta dos Cleveland Cavaliers após ter sido primeira escolha do draft nesse ano. Com uma média de 29,2 pontos por jogo nesta temporada, é expectável que nas próximas semanas se torne no melhor marcador da história da NBA.