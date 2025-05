Chega ao fim o maior período de um treinador ao serviço da mesma equipa na NBA. Os San Antonio Spurs anunciaram esta sexta-feira que chegaram a acordo com o lendário treinador Gregg Popovich para o término do seu contrato, 29 épocas depois.

Popovich, com 76 anos, passará a presidente das «operações de basquetebol» da equipa depois dos repetidos problemas de saúde que tem sofrido nos últimos meses e de já ter tido uma reunião com os jogadores esta temporada, onde afirmou que não voltaria ao banco na presente época, no entanto com o «desejo de poder voltar a treinar no futuro».

Ora, tal não aconteceu e o treinador americano, vai mesmo sair do comando técnico dos Spurs.

«Embora o meu amor e paixão pelo jogo se mantenham, decidi que é altura de me afastar do cargo de treinador principal», afirmou Popovich aos meios de comunicação dos Spurs.

Em 29 épocas como treinador principal da equipa do Texas, Popovich acumulou 1.422 vitórias na época regular, o maior número de vitórias na história da NBA, e ainda conquistaram cinco campeonatos da NBA.

«Estou eternamente grato aos maravilhosos jogadores, treinadores, equipa e adeptos que me permitiram servi-los como treinador principal dos Spurs e estou entusiasmado com a oportunidade de continuar a apoiar a organização, a comunidade e a cidade que são tão importantes para mim», referiu ainda o treinador de basquetebol.

Popovich entrou para os Spurs no verão de 1988, como treinador-adjunto na equipa de Larry Brown. Passou depois duas épocas como treinador-adjunto de Don Nelson nos Golden State Warriors antes de em 1996 assumir o cargo de treinador principal dos Spurs.

Como treinador principal da equipa nacional masculina de basquetebol dos EUA, Popovich conduziu a equipa dos EUA à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio.