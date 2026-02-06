NBA: Anthony Davis deixa Dallas Mavericks e reforça Wizards
Bicampeão olímpico de 32 anos envolvido na troca de quatro atletas
Era uma questão de tempo até ser oficial o fim de ciclo de Anthony Davis, de 32 anos, pelos Dallas Mavericks, ao cabo de 31 jogos e inúmeras lesões. Nesta sexta-feira, os Washington Wizards confirmaram a contratação do extremo / poste – bicampeão olímpico.
Depois de servir de moeda de troca para Luka Doncic reforçar os Los Angeles Lakers, Davis registou médias de 21 pontos, sete assistências e 11 assistências. Natural de Chicago, Davis também representou os Pelicans, entre 2012 e 2019.
Numa semana intensa de negociações, os Wizards também recrutaram D’Angelo Russel, Jaden Hardy e Dante Exum, transferindo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham e Marvin Bagley para os “Mavs”. Além disso, o emblema de Washington cedeu duas escolhas de primeira ronda e três escolhas de segunda ronda do “Draft” da NBA, trunfo na construção do plantel.
Welcome to D.C., @AntDavis23 🧙♂️#ForTheDistrict | @RobinhoodApp pic.twitter.com/5ihFfYplba— Washington Wizards (@WashWizards) February 6, 2026