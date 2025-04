Os Boston Celtics venceram, na madrugada desta quarta-feira, no terreno dos New York Knicks, por 117-119, num jogo em que Neemias Queta não somou qualquer minuto.

A vitória acabou por cair para o lado da equipa de Boston, mas apenas após prolongamento.

Destaque para as exibições dos postes de ambas as equipas, Kristaps Porzingis, dos Boston Celtics, que apontou 34 pontos, quatro ressaltos e três assistências, e a de Karl-Anthony Town, do coletivo de Nova Iorque, que também registou 34 pontos e acrescentou 14 ressaltos e duas assistências.

O poste português Neemias foi convocado, porém acabou por assistir à partida no banco de suplentes e não vou chamado a intervir.

Ambas as equipas já estão apuradas para o play-off da NBA.

Confira os outros resultados da noite: