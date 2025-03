Os Boston Celtics mantiveram o bom momento e venceram os Utah Jazz por 114-108 na madrugada desta terça-feira.

Os Celtics começaram melhor e chegaram ao intervalo em vantagem depois de terem vencido os dois primeiro períodos por 25-24 e 28-23.

Neemias Queta voltou a ser opção e jogou quase 18 minutos, tendo contribuído com oito pontos e outros tantos ressaltos.

Na segunda parte do encontro, dois períodos completamente díspares. Primeiro, os homens de Boston aplicaram um parcial de 37-22 no terceiro quarto, já no último período foi a vez dos Jazz vencerem por 24-39.

Mesmo com a reação dos Jazz, os Celtics conseguiram alcançar a vitória, a quinta consecutiva e já garantiram um lugar na próxima fase da competição.

Veja aqui os melhores momentos da partida: