Fim da novela Kevin Durant.



Os Nets garantiram, em comunicado, que o extremo vai continuar no franchise apesar de este ter admitido publicamente que queria sair de Brooklyn. Além de ter manifestado intenção de sair, KD deixou críticas ao «front office» da equipa.



«Steve Nash e eu [ndr: Sean Mark], em conjunto com Joe Tsai e Clara Wu Tsai, reunimos com Kevin Durant e Rich Kleiman em Los Angeles ontem. Acordámos seguir em frente com a nossa parceria. Estamos focados no basquetebol e com um objetivo comum em mente: construir uma equipa duradoura de forma a trazer um campeonato para Brooklyn», lê-se no comunicado publicado pelos Nets.



Kevin Durant tem, lembre-se, quatro anos de contrato com os Nets.