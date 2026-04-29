Os Boston Celtics, do português Neemias Queta, perderam na receção aos Philadelphia 76ers por 97-113 e mantiveram viva a luta pela eliminatória (3-2).

A estrela do jogo foi Joel Embiid. O poste norte-americano dos 76ers apontou 33 pontos e deu oito assistências que levaram a equipa ao triunfo na deslocação a Boston.

Em destaque na equipa de Filadélfia esteve também Tyrese Maxey, que apontou um duplo-duplo, com 25 pontos e 10 ressaltos. Do lado dos Celtics o foco vai para Jayson Tatum, que somou 40 pontos e ressaltos (24 pontos e 16 ressaltos), que não foram suficientes para vencer o embate frente aos Sixers.

Apesar de não ser destaque principal do jogo, Neemias Queta, que jogou 26.12 minutos, esteve perto do duplo-duplo, atingindo os oito pontos e 14 ressaltos, o novo máximo de carreira nos play-offs.

Apesar desta vitória da equipa de Filadélfia, os Celtics continuam na frente. No entanto, mantém-se a eliminatória em aberto (3-2) para o sexto jogo entre as duas equipas.

Nos restantes jogos da madrugada, os San Antonio Spurs venceram os Portland Trail Blazers por 114-95 e asseguraram o regresso às meias-finais da Conferência Oeste, fechando a eliminatória em 4-1.

Já os New York Knicks deram a cambalhota no play-off com os Atlanta Hawks (3-2), depois de vencerem na receção à formação de Atlanta por 126-97. Jalen Brunson, dos Knicks, foi o destaque do jogo com 39 pontos.