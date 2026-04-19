Os Boston Celtics entraram com o pé direito nos play-offs da NBA e graças a uma vitória por 123-91 sobre os Philadelphia 76ers.

Neemias Queta esteve em campo durante pouco mais de 15 minutos e terminou o jogo com um total de 13 pontos, dois ressaltos e uma assistência. O poste luso contribuiu para que os Celtics chegassem ao intervalo com uma vantagem de 18 pontos, já bastante confortável para a segunda metade do encontro.

Nota para o «duplo-duplo» de Jayson Tatum, uma das principais figuras do jogo, de 25 pontos e 11 ressaltos. Do outro lado, destaque para os 21 pontos Tyrese Maxey, mais do que qualquer outro no conjunto visitante. As duas equipas voltam a defrontar-se na próxima quarta-feira, também no reduto dos Boston Celtics.

Assista aqui a um dos pontos de Neemias Queta: