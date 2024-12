Uma vez mais sem Neemias Queta, os Boston Celtics perderam na visita aos Orlando Magic, por 108-104. Os parciais de 21-32, 22-26, 36-21 e 29-25 empurraram os campeões em título para novo desaire.

Nos anfitriões, e apesar das ausências de Paolo Banchero, Franz e de Moritz Wagner, o alemão Tristan da Silva marcou 18 pontos, enquanto Queen anotou 17.

Do outro lado, Brown aproveitou a ausência de Tatum para brilhar, com 35 pontos e nove ressaltos.

Desta forma, os Celtics encaixaram a sétima derrota em 29 jogos, permanecendo no 2.º posto da Conferência Este, liderada pelos Cavaliers, que anotam quatro desaires em 30 encontros.

No calendário do «Verdão» segue-se a receção aos Philadelphia 76rs (12.º), na noite desta quarta-feira (22h).

Quanto aos Orlando Magic, ocupam o 4.º posto da Conferência Este, com 19 vitórias em 31 jogos.

Da madrugada desta terça-feira há a destacar, na Conferência Oeste, o triunfo dos líderes Oklahoma City Thunder sobre os Wizards (123-105), assim como o domínio dos Rockets na visita aos Hornets (101-114).

Nota ainda para o triunfo dos Nuggets diante dos Suns (117-90), a derrota dos Golden State Warriors na receção aos Pacers (105-111) e o desaire dos Lakers na receção aos Pistons (114-117).

Na Conferência Este, além de Celtics e Cavs, há a salientar o 19.º triunfo dos Knicks, desta feita em casa, diante dos Raptors (139-125).

Confira a tabela das conferências da NBA.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ HOU climbs to 2nd in West

▪️ OKC wins 8th straight

▪️ CLE, IND win 5th straight

▪️ LAC rises to 6th in West

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/mCckBj3mlM