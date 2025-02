Os Boston Celtics espreitam o regresso à série confortável de vitórias da última época. Na madrugada desta sexta-feira, o “Verdão” de Neemias Queta registou a quarta vitória consecutiva, desta feita no reduto dos Philadelphia 76ers (102-124).

Os parciais de 28-36, 28-36, 18-28 e 30-24 espelham o desenrolar deste encontro.

O poste português dos Celtics anotou apenas dois ressaltos em 4:50 minutos. O destaque foi partilhado por Pritchard (28 pontos), White (16 pontos e dez ressaltos) e Tatum (15 pontos, 11 ressaltos e dez assistências).

Do outro lado, Paul George foi o mais inconformado, com 17 pontos.

Assim, os Celtics seguem no 2.º lugar a Este, com 40 vitórias em 56 encontros, numa conferência liderada pelos Cleveland Cavaliers. No calendário do “Verdão” segue-se o duelo caseiro com os New York Knicks (3.º), na tarde de domingo (18h).

Quanto aos 76ers, seguem no 11.º posto desta conferência, com 35 desaires em 55 jogos. Na madrugada de domingo (0h30) há receção aos Brooklyn Nets (12.º).

Knicks vencem antes de duelo com Celtics

O emblema de Nova Iorque suou para levar a melhor sobre os Chicago Bulls, uma vez que o encontro foi decidido no prolongamento (113-111), depois do empate a 104 pontos.

Os parciais de 19-21, 31-22, 33-38, 21-23 e 9-7 espelham uma partida de parada e resposta. E o espetáculo foi abrilhantado pelas prestações de Anthony Towns (32 pontos e 18 ressaltos) e de Brunson (22 pontos e 12 assistências). Entre os Bulls, Giddey (27 pontos e 16 ressaltos) foi o mais inconformado.

Como referido, os Knicks são terceiros na Conferência Este, enquanto os Bulls permanecem no 10.º posto.

Há vida para lá de Wemby

No primeiro jogo sem Victor Wembanyama, os San Antonio Spurs triunfaram na receção aos Phoenix Suns, por 120-109 (31-21, 29-33, 34-25 e 26-30).

Entre os anfitriões, Fox, com 26 pontos, foi quem mais se evidenciou. Do outro lado, O’Neale aplicou 27 pontos.

Os Spurs estão no 12.º lugar da Conferência Oeste, enquanto os Suns permanecem no 11.º posto.

Também nesta Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers venceram na visita aos Portland Trail Blazers (102-110), com o inevitável LeBron James a aplicar 40 pontos. Este histórico emblema retomou a via dos triunfos e segue no 5.º lugar.

Por fim, os Denver Nuggets levaram a melhor sobre os Charlotte Hornets (129-115), com Murray (34 pontos) e Jokic (29 pontos e 17 ressaltos) a dominarem as operações. Assim, os Nuggets reforçaram a vice-liderança, numa conferência liderada pelos Oklahoma City Thunder.

Outros resultados

Indiana Pacers 127-113 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 108-114 Orlando Magic

Brooklyn Nets 97-110 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 116-110 Los Angeles Clippers