Os Celtics saltaram para a liderança (2-1) da meia-final da Conferência Este frente aos Cavaliers. O conjunto de Boston foi ao Ohio ganhar por 106-93 sem Neemias Queta e recuperaram o fator casa na série.

Depois de um triunfo (120-95) e uma derrota (94-118) nos dois primeiros jogos, em casa, os vencedores da fase regular do Este dominaram o primeiro embate em Cleveland, onde a meio já venciam por 57-48 e à entrada do último quarto por 84-69.

Jayson Tatum, com 33 pontos, 13 ressaltos e seis assistências, foi a grande figura dos Celtics, apoiado por Jaylen Brown, que somou 28 pontos e nove ressaltos. Por sua vez, Jrue Holiday, autor de 18 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Na equipa da casa, Donovan Mitchell esteve em evidência, com 33 pontos (sete triplos convertidos em 12 tentados), além de ter somado seis ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola.

Depois de ter sido utilizado nos dois primeiros encontros, Neemias Queta não saiu do banco de suplentes.

No Oeste, os Mavericks venceram o terceiro jogo das meias-finais frente aos Thunder (105-101) e lideram por 2-1.



Kyrie e Luka Doncic anotaram 22 pontos cada 15 no triunfo da equipa de Dallas que teve em P.J. Washington o melhor marcador (27 pontos). Do outro lado, Shai voltou a ter uma noite de grande nível com duplo-duplo (31 pontos e dez ressaltos).