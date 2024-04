A ronda inaugural dos oitavos de final da NBA foi concluída na madrugada desta segunda-feira.

Em Los Angeles, ainda na noite de domingo, os Clippers triunfaram sobre os Dallas Mavericks, por 109-97. Perante Luka Doncic (33 pontos e 13 ressaltos) e Irving (31 pontos), os anfitriões contaram com a inspiração de James Harden (28 pontos e oito assistências) e do croata Zubac (20 pontos e 15 ressaltos) para garantir a vantagem na eliminatória.

A primeira parte (34-22 e 22-8) foi decisiva para os Clippers resistirem à inevitável resposta dos visitantes na etapa complementar (31-34 e 22-33).

O segundo «round» está agendado para a madrugada de quarta-feira (03h), de novo em Los Angeles.

Bucks agarram vantagem

Na última madrugada, os Milwaukee Bucks confirmaram o favoritismo diante dos Indiana Pacers, vencendo por 109-94. Num encontro de liderança intacta (30-21, 39-21, 14-29 e 26-23), Lillard (36 pontos), Middleton (23 pontos e 10 ressaltos) e Portis (15 pontos e 11 ressaltos) foram estrelas maiores.

No conjunto de Indiana, o camaronês Siakam (36 pontos, 13 ressaltos e duas assistências) foi o mais inconformado.

A próxima partida está agendada para a uma da manhã de quarta-feira.

Oklahoma evita surpresa

Noite dentro, os Oklahoma City Thunder também triunfaram em casa, mas diante dos New Orleans Pelicans, por 94-92. O nó apenas foi desfeito no terceiro quarto, depois de empates a 17 e 26 pontos.

Embalados pelo canadiano Shai Gilgeous-Alexander, o conjunto de Oklahoma adiantou-se, por 31-25, e resistiu no derradeiro parcial (20-24).

O «homem mais» dos anfitriões anotou 28 pontos, além de seis ressaltos e quatro assistências. Do outro lado, Murphy (21 pontos) e o lituano Valanciunas (13 pontos e 20 ressaltos) foram os mais inconformados).

O segundo jogo será disputado na madrugada de quinta-feira (02h30).

No fecho da ronda inaugural dos «oitavos», Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Cilppers, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves estão na frente. Por isso, até ver, nenhuma surpresa.

