Os Golden State Warriors lideram a série frente aos Denver Nuggets por 3-0. Só uma hecatombe impediria a equipa de Kerr de avançar para a ronda seguinte.



Depois de duas vitórias em São Francisco, os Warriors voltaram a ganhar, desta feita no pavilhão do adversário por 113-118. Nem mesmo a tremenda exibição de Nikola Jokic (37 pontos, 18 ressaltos e cinco assistências) evitou nova derrota do conjunto de Michael Malone.



Steph Curry, que voltou a começar no banco, anotou 27 pontos (converteu três em nove da linha de três pontos) enquanto Thompson contribuiu com 26. O novo «Splash Brother», Jordan Poole, marcou 27 pontos.



Em Minesota os Timbervolves deixaram o jogo fugir e perderam com os Grizzlies por 104-95. A equipa da casa esteve por duas vezes (!) em vantagem por mais de 20 pontos, mas permitiu sempre a recuperação à franquia de Memphis.



Desmond Bane foi o melhor marcador dos Grizzlies com 26 pontos. Ja Morant registou um triplo-duplo (dez assistências, dez ressaltos e 16 pontos). Nos Timberwolves Russel foi o melhor marcador com 22 pontos, seguido por Edwards (19 pontos).



Por último, os Jazz voltaram a perder contra os Dallas Mavericks, desta feita em Salt Lake City (118-126). A equipa de Utah não aproveitou a ausência de Doncic, por lesão, e voltou a desiludir.



Donovan Mitchell (32 pontos), Bogdanovic (24 pontos) e Conley (21 pontos) tentaram carregar os Jazz para a 2-1. No entanto, os 31 pontos de Brunson e os 20 de Dinwiddie, aliados à melhor eficácia no lançamento exterior, ditaram reviravolta dos Mavs na série (2-1).