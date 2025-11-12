Como anunciado no início de junho, a próxima edição do All-Star Game da NBA vai colocar frente a frente duas equipas compostas por atletas dos Estados Unidos e outra equipa com atletas de outras nacionalidades.

O novo formato prevê a realização de quatro jogos de 12 minutos, a duração de um quarto nos jogos da NBA. Num sistema de todos contra todos, a final vai ser discutida entre as duas equipas com melhor campanha. Em caso de empate, a diferença de pontos vai desatar o nó.

No total vão ser escolhidos 24 jogadores, 12 por conferência, para formar equipas de oito elementos. A principal novidade está no processo de seleção, que passa a basear-se apenas no mérito individual, sem atender à posição.

Como é habitual, os atletas são selecionados através de um sistema misto de votação. Os cinco titulares de cada equipa são escolhidos com base nos votos dos adeptos, dos jogadores e de um painel de comunicação social. Já os sete suplentes são indicados pelos treinadores.

A 75.ª edição do All Star Game realiza-se a 15 de fevereiro, em Los Angeles.