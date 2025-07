Devin Booker prepara-se para fazer história na NBA, com a extensão de salário mais cara de sempre.

A informação é avançada pela imprensa norte-americana, que fala num valor a rondar os 145 milhões de dólares (cerca de 123 milhões de euros), em duas temporadas. Devin Booker fica assim com um contrato válido até 2029/30 com os Phoenix Suns. De referir que o contrato atual do base de 28 anos lhe garante um valor de 171 milhões de dólares durante os próximos três anos, sendo que a renovação histórica apenas entra em vigor em 2028/29.

Recorde-se que há cerca de uma semana, a imprensa do país avançou também que Shai Gilgeous-Alexander se iria tornar no jogador mais bem pago da história da NBA, com um montante de 285 milhões de dólares (cerca de 243 milhões de euros) durante quatro temporadas, entre 2028 e 2031.

Devin Booker chegou aos Phoenix Suns em 2015, proveniente do Draft (15.ª escolha), e desde então conseguiu uma média de 25,6 pontos por jogo e quatro nomeações para o All-Star.