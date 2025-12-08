Na sequência da vitória dos Boston Celtics de Neemias Queta, a noite e madrugada de NBA prosseguiu com mais cinco jogos, a começar pelo triunfo dos Denver Nuggets na visita aos Charlotte Hornets, por 115-106 (34-34, 23-24, 30-23 e 28-25). Além do inevitável Jokic (28 pontos, nove ressaltos e 11 assistências), o canadiano Jamal Murray (34 pontos) também se revelou determinante para este desfecho.

Nos Hornets, Bridges (24 pontos, nove ressaltos e oito assistências) foi o mais inconformado.

Assim, os Nuggets seguem na vice-liderança a Oeste, com 17 vitórias em 23 possíveis. No topo continuam os Oklahoma City Thunder, com 23 triunfos em 24 possíveis. Quanto aos Hornets, ocupam o 12.º posto a Este, com 17 derrotas em 24 jogos.

Ora, os líderes da Conferência Oeste – os Oklahoma City Thunder – somaram nova vitória, desta feita na visita aos Utah Jazz (12.º), por 131-101 (45-20, 29-28, 32-23 e 25-30). A chave para o triunfo esteve na dupla Holmgren e Jalen Williams, ambos com 25 pontos.

Nos Jazz, Filipowski (21 pontos e 10 ressaltos), Clayton (20 pontos) e Hendricks (20 pontos) foram os mais inconformados.

A fechar, madrugada dentro, Doncic foi decisivo para os Los Angeles Lakers celebrarem na visita aos Philadelphia 76ers, vencendo por 112-108 (30-30, 23-30, 34-24 e 25-24). O astro esloveno acumulou 31 pontos, 15 ressaltos e 11 assistências em 38:57 minutos. Por sua vez, LeBron James conseguiu 29 pontos.

Nos anfitriões, Maxey, com 28 pontos, foi o melhor. Os Philadelphia 76ers são sétimos a Este, com 13 vitórias em 23 possíveis, enquanto os Lakers são terceiros a Oeste, com 17 triunfos em 23 jogos, igualados com os Nuggets.

Outros resultados

Chicago Bulls 91-123 Golden State Warriors