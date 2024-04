Na madrugada desta quarta-feira, os Dallas Mavericks empataram a eliminatória com o Los Angeles Clippers, triunfando por 93-96. Depois da vitória dos anfitriões na segunda-feira, Doncic e companhia aplicaram a resposta, em novo duelo aguerrido.

Os parciais atestam o equilíbrio do encontro. Ao intervalo, o conjunto de Dallas já vencia (19-23 e 22-22). Depois da inevitável resposta dos Clippers no terceiro quarto (25-20), os Mavericks aplicaram nova reviravolta, selando o derradeiro parcial em 27-31.

O empate na série foi, sobretudo, responsabilidade de Luka Doncic. O esloveno anotou 32 pontos, nove assistências e seis ressaltos. Do outro lado, Paul George (22 pontos), James Harden (22 pontos) e o croata Zubac (13 pontos e 12 ressaltos) foram os mais inconformados.

O terceiro jogo está agendado para a uma da manhã de sábado, mas, desta feita, em Dallas, no Texas. Ainda há um longo caminho para o desfecho da série, uma vez que esta é decidida à melhor de sete partidas.

Pacers travam Bucks

O empate também foi restabelecido durante nova visita dos Indiana Pacers ao Milwaukee Bucks (108-125). Numa exibição tanto dominante como impressionante, os forasteiros construíram, paulatinamente, o triunfo (26-30, 29-30, 28-32 e 25-33).

Destaque para a prestação do camaronês Pascal Siakam, com 37 pontos, 11 ressaltos e seis assistências. Em simultâneo, Nesmith também foi peça-chave, com 12 pontos e 12 assistências. Entre os anfitriões, Lillard (34 pontos) e Portis (14 pontos e 11 ressaltos) foram «curtos» para manter os Bucks na discussão pelo resultado.

Ora, com a série empatada, o terceiro «round» está agendado para as 22h30 de sexta-feira, no reduto dos Indiana Pacers.

«Lobos» dobram vantagem

Os Minnesota Timberwolves foram, nesta madrugada, a única equipa capaz de ampliar a vantagem, vencendo pela segunda vez os Phoenix Suns, desta feita por 105-93. Ainda que os visitantes tenham conservado a vantagem até ao intervalo (24-21 e 26-30), os «Lobos» mostraram as garras na etapa complementar.

Assim, aplicaram parciais de 28-20 e 27-22. Para tal desfecho contribuíram McDaniels (25 pontos e oito ressaltos), Rudy Gobert (18 pontos e nove ressaltos) e Conley (18 pontos). Do outro lado, Booker (20 pontos) e Nurkic (10 pontos e 14 ressaltos) foram os inconformados da noite.

O terceiro jogo está agendado para as 3h30 de sábado, na casa dos Phoenix Suns.

Para a meia-noite desta quinta-feira está agendado o segundo jogo dos Boston Celtics com os Miami Heat. Neemias Queta joga em casa e espreita nova oportunidade, enquanto a equipa lidera a eliminatória.

Mais tarde, 2h30, os Oklahoma City Thunder tentarão, em casa, dobrar vantagem sobre os New Orleans Pelicans.